В Британии задержали сообщника лондонского террориста

В английском городе Сток-он-Трент полиция арестовала бывшего сообщника террориста Усмана Хана, который устр теракт на Лондонском мосту 29 ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

34-летний Назам Хусейн был задержан по подозрению в подготовке террористического акта после обыска по его домашнему адресу.

В 2012 году он, Усман Хан и еще семь человек были приговорены к тюремному заключению за подготовку взрыва на Лондонской фондовой бирже. Их выпустили на свободу в декабре 2018 года.

По словам представителя полиции графства Уэст-Мидлендс, пока нет данных о связи между арестом Хусейна и нападением на Лондонском мосту.

29 ноября Усман Хан совершил нападение с ножом в районе лондонского моста, убив двух человек и ранив троих. Полиция застрелила его при задержании.