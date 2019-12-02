Столтенберг: НАТО – за диалог с Россией для налаживания отношений

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости диалога с Россией для улучшения отношений с ней.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью немецкому заказчику ARD.

"Россия – наш крупнейший сосед. Так и останется в дальнейшем. Нам нужно разговаривать с Россией, чтобы улучшить наши отношения", - сказал он.

Столтенберг отметил, что диалог нужен, даже если отношения не удастся улучшить. "Нам нужно управлять сложными отношениями с ними (россиянами. - Ред.)", - сказал Столтенберг.

"Мы выступаем за переговоры по контролю над вооружениями с Россией. Германия всегда была очень решительным сторонником этого двустороннего подхода к отношениям с Россией. И такой подход справедлив: сдерживание в сочетании с диалогом", - пояснил он свою позицию.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает Россию и Китай основной опасностью для НАТО, и призвал к новому диалогу с Москвой.

Столтенберг, комментируя заявление Макрона, заявил, что позиция президента Франции не мешает действиям Альянса по противодействию России.

Позиция президента Франции и генсека НАТО - в видео:

Подробнее читайте в статье: "За Путина или против Трампа: что означают заявления Макрона, что "Россия - не враг НАТО".