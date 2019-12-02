У Венеції провалився референдум про відокремлення від міста-побратима

Недільний референдум про відокремлення Венеції від міста-побратима Местре на материку провалився через низьку явку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на італійське агентство Ansa.

Станом на 23:00 явка не досягла необхідного бар'єру у 50% і склала всього 21.73%, тому референдум не має сили.

Венеція вже не вперше намагалася розірвати зв’язки з Местре. Два муніципалітети пов’язані між собою і з 1926 року мають єдиного мера і раду. У час об’єднання населення Венеції було у 6 разів більшим, ніж Местре. Сьогодні ж на островах Венеції проживає 91 тисяча осіб, тоді як у Местре – 177 тисяч.

Референдум про автономію був п'ятим за останні 40 років – попередні чотири спроби відокремитися зазнали невдачі. Востаннє у 2003 році причиною теж стала наднизька явка.

Голосування у неділю відбувалося після найбільших повеней з 1966 року, а також на тлі зростання масового туризму та перенасичення міста на воді круїзними лайнерами.

Прихильники автономії стверджували, що з власним мером та радою Венеція зможе ефективніше розв'язувати свої проблеми.