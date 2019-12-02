В Венеции провалился референдум об отделении от города-побратима

Воскресный референдум об отделении Венеции от города-побратима Местре на материке провалился из-за низкой явки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на итальянское агентство Ansa.

По состоянию на 23:00 явка не достигла необходимого барьера в 50% и составила всего 21.73%, поэтому референдум не имеет силы.

Венеция уже не впервые пыталась разорвать связи с Местре. Два муниципалитета связаны между собой и с 1926 года и имеют единого мэра и совет. Во время объединения население Венеции было в 6 раз больше, чем Местре. Сегодня на островах Венеции проживает 91 тысяча человек, тогда как в Местре – 177 тысяч.

Референдум об автономии был пятым за последние 40 лет - предыдущие четыре попытки отделиться потерпели неудачу. Последний раз в 2003 году причиной тоже стала сверхнизкая явка.

Голосование в воскресенье происходило после крупнейших наводнений с 1966 года, а также на фоне роста массового туризма и перенасыщения города на воде круизными лайнерами.

Сторонники автономии утверждали, что со своим мэром и советом Венеция сможет эффективнее решать свои проблемы.