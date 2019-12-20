Сенат США затвердив заступника Помпео

Сенат США проголосував у четвер за затвердження Стівена Бігана заступником державного секретаря. Його кандидатуру підтримали 90 законодавців, троє висловилися проти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Біган займе другу найвищу посаду у Державному департаменті на тлі бурхливих спекуляцій щодо політичних амбіцій державного секретаря Майка Помпео.

У численних інтерв'ю Помпео заперечував намір балотуватися до Сенату, незважаючи на часті поїздки до свого штату Канзас та інші справи, які натякають на це.

Якщо Помпео вирішить балотуватися і залишити свою посаду, Біган став би головним чинним дипломатом США.

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Біган візьме на себе обов'язки Джона Саллівана, який переїжджає до Москви після того, як його затвердять послом США в РФ.

Зараз Біган виконує функції спеціального представника США щодо Північної Кореї, на посаду якого він був призначений у серпні 2018 року.

Старший представник Державного департаменту заявив, що Біган зберігатиме портфель щодо Північної Кореї, навіть якщо його затвердять на посаду заступника.

Нагадаємо, на початок січня 2020 року запланована зустріч у Києві президента України Володимира Зеленського з державним секретарем США Майком Помпео.