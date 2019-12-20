Армія Бельгії хотіла модернізувати свої танки, але зробила їх непридатними до використання

Бельгійська армія почала в 2016 році ремонт 44 танків за 30 мільйонів євро, однак в результаті з’ясувалося, що внесені зміни зробили їх непридатними до використання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

У 2016 році бельгійська армія виділила 30 мільйонів євро на модернізацію 44 танків типу Pandur, призначених для командування, медичної служби та розвідки. Але все пішло не так, як планувалося.

Згідно з внутрішніми документами Міністерства оборони Бельгії, після ремонту цих машин, куплених в 1996 році, були відзначені кілька аномалій.

Модернізація скоротила простір в пасажирському салоні бронемашини. До такої міри, що військовим тепер важко натискати на педалі і навіть входити або виходити з танка. В результаті транспортні засоби не працюють, як потрібно.

За інформацією ЗМІ, комфортно керувати модернізованими танками можуть лише військові зі зростом нижче 170 см.

Бельгійське міністерство оборони радить дивитися на ситуацію в перспективі. Зокрема, у відомстві кажуть, що модернізація буде завершена, як і планувалося, в 2023 році, коли машини будуть введені в експлуатацію.