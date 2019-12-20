Армия Бельгии хотела модернизировать свои танки, но сделала их непригодными к использованию

Бельгийская армия начала в 2016 году ремонт 44 танков за 30 млн евро, однако в результате выяснилось, что внесенные изменения сделали их непригодными к использованию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

В 2016 году бельгийская армия выделила 30 млн евро на модернизацию 44 танков типа Pandur, предназначенных для командования, медицинской службы и разведки. Но все пошло не так, как планировалось.

Согласно внутренним документам Министерства обороны Бельгии, после ремонта этих машин, купленных в 1996 году, были отмечены несколько аномалий.

Модернизация сократила пространство в пассажирском салоне бронемашины. До такой степени, что военным теперь трудно нажимать на педали и даже входить или выходить из танка. В результате транспортные средства не работают, как нужно.

По информации СМИ, комфортно управлять модернизированными танками могут только военные ростом ниже 170 см.

Бельгийское министерство обороны советует смотреть на ситуацию в перспективе. В частности, в ведомстве говорят, что модернизация будет завершена, как и планировалось, в 2023 году, когда машины будут введены в эксплуатацию.