Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Все менше українців виїжджатиме на роботу до Польщі - прогноз

Парламент Британії схвалив угоду про Brexit

Україна і Німеччина позитивно оцінюють хід газових переговорів

На заході Європи вирує шторм "Ельза": у Португалії та Іспанії загинули 4 людини






Україна розраховує на підтримку Німеччини на своєму шляху до ЄС у 2020 році

П'ятниця, 20 грудня 2019, 16:27

Глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що Україна розраховує на підтримку її євроінтеграційних прагнень з боку Німеччини, коли та головуватиме у Раді ЄС наступного року.

 Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Пристайко сказав на спільній пресконференції з німецьким колегою Гайко Маасом після зустрічі у Берліні в п’ятницю, 20 грудня.

Читайте також
Євроінтеграція без диктатури: відповідь "Слуги народу" на критику опозиції

"Я в черговий раз підтвердив німецькому колезі, що Україна залишається відданою європейському курсу, курсу на ЄС і НАТО", - сказав Вадим Пристайко.

За його словами, Україна проводить необхідні реформи для інтеграції до Євросоюзу.

"Ми розраховуємо, що наші амбіції у європейській інтеграції будуть підтримані нашими німецькими колегами, коли перейде головування (до них) у Раді ЄС у другій половині 2020 року", - сказав глава Українського МЗС.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю ЄвроПравді віцепрем’єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба висловив упевненість,  що ЄС неминуче ухвалить рішення про членство України у блоці.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Асоціація з ЄС Німеччина Пристайко
powered by lun.ua