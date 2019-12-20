Украина рассчитывает на поддержку Германии на своем пути в ЕС в 2020 году

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина рассчитывает на поддержку ее евроинтеграционных стремлений со стороны Германии, когда та будет председательствовать в Совете ЕС в следующем году.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Пристайко сказал на совместной пресс-конференции с немецким коллегой Хайко Маасом после встречи в Берлине в пятницу, 20 декабря.

"Я в очередной раз подтвердил немецкому коллеге, что Украина остается преданной европейскому курсу, курсу на ЕС и НАТО", - сказал Вадим Пристайко.

По его словам, Украина проводит необходимые реформы для интеграции в Евросоюз.

"Мы рассчитываем, что наши амбиции по европейской интеграции будут поддержаны нашими немецкими коллегами, когда (к ним) перейдет председательство в Совете ЕС во второй половине 2020 года", - сказал глава украинского МИД.

Напомним, ранее в интервью ЕвроПравде вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что ЕС неизбежно примет решение о членстве Украины в блоке.