98-річного чоловіка Єлизавети II госпіталізували

Принца Філіпа, чоловіка королеви Єлизавети II, помістили у лондонську лікарню, заявив у п'ятницю Букінгемський палац.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Як зазначили у палаці, це було зроблено із запобіжною метою для нагляду за принцом і лікування захворювання, яке існувало в нього раніше.

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Філіп перебував у маєтку Сандрінгем на сході Англії, де королева і її родина зазвичай проводять Різдво. Єлизавета ІІ вирушила в Сандрінгем з Лондона в п'ятницю вранці після участі у відкритті сесії парламенту в четвер.

В Букінгемському палаці повідомили, що Філіп не їхав до лікарні машиною швидкої допомоги, і це не був екстрений виклик. Очікується, що Філіп пробуде в лікарні протягом кількох днів.

Філіп, також відомий як герцог Единбурзький, одружився з Єлизаветою у 1947 році. Він перестав відвідувати громадські заходи в 2017 році.