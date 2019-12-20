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98-летнего мужа Елизаветы II госпитализировали

Пятница, 20 декабря 2019, 17:10

Принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II, поместили в лондонскую больницу, заявил в пятницу Букингемский дворец.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Как отметили во дворце, это было сделано с профилактической целью для наблюдения за принцем и лечения заболевания, которое было у него и раньше.

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Филипп находился в имении Сандрингем на востоке Англии, где королева и ее семья обычно проводят Рождество. Елизавета II отправилась в Сандрингем из Лондона в пятницу утром после участия в открытии сессии парламента в четверг.

В Букингемском дворце сообщили, что Филипп не ехал в больницу машиной скорой помощи, и это не был экстренный вызов. Ожидается, что Филипп пробудет в больнице несколько дней.

Филипп, также известный как герцог Эдинбургский, женился на Елизавете в 1947 году. Он перестал посещать общественные мероприятия в 2017 году.

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