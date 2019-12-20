У ЄС привітали голосування парламенту Британії за угоду про Brexit
Президент Європейської ради Шарль Мішель привітав той факт, що Палата громад парламенту Британії схвалила угоду про Brexit.
Про це, як повідомляє "Європейська правда" він написав у Twitter.
"Голосування в Палаті громад є важливим кроком у процесі ратифікації угоди. Рівне ігрове поле залишається обов'язковою умовою для будь-яких майбутніх відносин" - наголосив Мішель.
The vote in @HouseofCommons is an important step in the #Article50 ratification process @BorisJohnson— Charles Michel (@eucopresident) December 20, 2019
A level playing field remains a must for any future relationship.
Як повідомлялося, Палата громад Великої Британії у п’ятницю, 20 грудня, схвалила у другому читанні законопроєкт, який затверджує угоду про вихід країни з ЄС.
Це означає, що 31 січня, через понад три роки після референдуму, Британія покине ЄС за умовами так званого "впорядкованого" Brexit.
Затверджений законопроєкт передбачає реалізацію угоди про Brexit, про яку Борис Джонсон домовився з ЄС у жовтні. Він також забороняє уряду продовжувати перехідний період після 2020 року. В цей період Британія вже не входитиме в ЄС, але дотримуватиметься багатьох правил блоку.