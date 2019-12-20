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Парламент Британії схвалив угоду про Brexit

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У ЄС привітали голосування парламенту Британії за угоду про Brexit

П'ятниця, 20 грудня 2019, 17:28

Президент Європейської ради Шарль Мішель привітав той факт, що Палата громад парламенту Британії схвалила угоду про  Brexit.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" він написав у Twitter.

"Голосування в Палаті громад є важливим кроком у процесі ратифікації угоди.  Рівне ігрове поле залишається обов'язковою умовою для будь-яких майбутніх відносин" - наголосив Мішель.

Як повідомлялося, Палата громад Великої Британії у п’ятницю, 20 грудня, схвалила у другому читанні законопроєкт, який затверджує угоду про вихід країни з ЄС.

Це означає, що 31 січня, через понад три роки після референдуму, Британія покине ЄС за умовами так званого "впорядкованого" Brexit.

Затверджений законопроєкт передбачає реалізацію угоди про Brexit, про яку Борис Джонсон домовився з ЄС у жовтні. Він також забороняє уряду продовжувати перехідний період після 2020 року. В цей період Британія вже не входитиме в ЄС, але дотримуватиметься багатьох правил блоку.

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