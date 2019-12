У ЄС привітали голосування парламенту Британії за угоду про Brexit

Президент Європейської ради Шарль Мішель привітав той факт, що Палата громад парламенту Британії схвалила угоду про Brexit.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" він написав у Twitter.

"Голосування в Палаті громад є важливим кроком у процесі ратифікації угоди. Рівне ігрове поле залишається обов'язковою умовою для будь-яких майбутніх відносин" - наголосив Мішель.

The vote in @HouseofCommons is an important step in the #Article50 ratification process @BorisJohnson



A level playing field remains a must for any future relationship.