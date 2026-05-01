ЗМІ: Трамп ввів нові санкції проти Куби

Американський президент Дональд Трамп у п’ятницю, 1 травня, підписав указ, що розширює санкції США проти кубинського уряду.

Про це агентству Reuters повідомили обізнані співрозмовники, передає "Європейська правда".

За словами представників, нові санкції спрямовані проти осіб, організацій та пов’язаних з ними структур, які підтримують силові структури кубинського уряду або причетні до корупції чи серйозних порушень прав людини, а також проти агентів, посадоввців чи прихильників уряду.

Втім, наразі невідомо, на кого саме поширюються санкції.

Указ дозволяє вводити вторинні санкції за здійснення або сприяння транзакціям з особами, на яких поширюється дія указу, зазначили чиновники.

"Куба створює сприятливе середовище для ворожих іноземних розвідувальних, військових та терористичних операцій менш ніж за 100 миль від американської території", – сказав один із посадовців.

США відновили тиск на Кубу в січні, коли розпочали операцію із захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, що призвело до найсильнішої економічної кризи на острові з часів розпаду Радянського Союзу.

До повалення Мадуро Куба значною мірою залежала від Венесуели в імпорті пального. Американський президент Дональд Трамп сказав у березні, що США "розмовляють з Кубою" і вірять, що втручання у Венесуелі створить додатковий тиск на Кубу.

Раніше Трамп заявляв, що перед Кубою спочатку потрібно розібратися з Іраном.

Потім Трамп заявив, що Куба перебуває на межі краху, і Сполучені Штати можуть робити з островом все, що захочуть.