В Європарламенті відреагували на нові мита Трампа

Голова Комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Бернд Ланге назвав неприйнятним підвищення президентом США Дональдом Трампом мит на автомобілі з ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав на платформі X.

Законодавець наголосив, що Європейський Союз виконує свої зобов’язання в рамках торговельної угоди зі США, поки Вашингтон їх порушує.

"План Трампа щодо введення 25-відсоткових мит на автомобілі з ЄС є неприйнятним. Європейський парламент і надалі дотримується домовленостей, укладених у Шотландії, та працює над завершенням підготовки відповідного законодавства. Поки ЄС виконує свої зобов’язання, американська сторона продовжує їх порушувати", – наголосив Ланге.

Голова Комітету з міжнародної торгівлі назвав кроки американської адміністрації "явною непередбачуваністю", а також закликав ЄС дотримуватися чіткої позиції.

"Ми вже бачили такі свавільні кроки раніше, навіть стосовно партнерів. ЄС повинен зараз зберігати чіткість і твердість позиції", – написав він.

Як відомо, 1 травня Трамп оголосив про рішення підвищити мита на автомобілі, ввезені з ЄС, до 25%, аргументуючи це тим, що Євросоюз нібито не дотримувався умов торговельної угоди з США.

Згодом він пояснив, що цей крок також спрямований на те, щоб європейські країни швидше будували свої автомобільні заводи на території США.

Попередня тарифна ставка на автомобілі, про яку домовились Брюссель та Вашингтон в торговельній угоді, становила 15%. Нагадаємо, йдеться про рамкову торгову угоду між ЄС і США, укладену у шотландському Тернбері 27 липня 2025 року, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Європарламент 26 березня ухвалив дві пропозиції стосовно тарифів у межах рамкової торгової угоди ЄС і США. Вони, серед іншого, передбачають, що домовленості будуть чинними лише в разі дотримання Вашингтоном своїх зобов’язань.

Ратифікація угоди в Європейському парламенті була відкладена двічі – у січні на знак протесту проти вимог Дональда Трампа передати йому контроль над Гренландією, а також у лютому на тлі нових оголошень про мита. Тоді президент США пообіцяв підвищити загальні тарифи для усіх країн до 15%