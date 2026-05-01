США запровадили санкції проти банківських мереж Ірану

Міністерство фінансів США 1 травня оголосило про запровадження нових санкцій проти тіньових банківських мереж Ірану, які проводять багатомільйонні операції в іноземній валюті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Міністерстві фінансів США.

Відомство внесло до санкційного списку три іранські обмінні пункти та пов’язані з ними підставні компанії. За даними Мінфіну США, ці компанії щороку забезпечують проведення банківських операцій в іноземній валюті на суму в мільярди доларів.

Оскільки Іран переважно розраховується за продаж нафти в китайських юанях, ці обмінні пункти відіграють ключову роль у конвертації нафтових доходів у валюти, які легше використовувати іранським збройним силам, а також їхнім партнерам і союзникам.

Окрім того, тіньові банківські мережі Ірану включають іноземні підставні компанії, які використовують свої комерційні банківські рахунки для проведення операцій у різних валютах на мільярди доларів. Таким чином, ці компанії діють на користь підсанкційних юридичних осіб, включаючи Центральний банк Ірану, Національну іранську нафтову компанію (NIOC), а також військові та безпекові органи країни.

Цього тижня США також запровадили санкції проти 35 юридичних та фізичних осіб за їхню роль у функціонуванні тіньової банківської системи Ірану.

Нагадаємо, 21 квітня глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що міністри закордонних справ країн Європейського Союзу домовилися посилити санкції проти Ірану у відповідь на введені Тегераном обмеження на судноплавство в Ормузькій протоці.

Днями канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував Ірану поступове пом’якшення санкцій за умови, що режим готовий укласти "комплексну угоду".

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відкинула пропозицію послабити санкції проти Ірану в обмін на відкриття Ормузької протоки.