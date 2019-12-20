В ЕС приветствовали голосование парламента Британии за соглашение о Brexit
Президент Европейского совета Шарль Мишель приветствовал тот факт, что Палата общин парламента Великобритании одобрила соглашение о Brexit.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter.
"Голосование в Палате общин – важный шаг в процессе ратификации соглашения. Равное игровое поле остается обязательным условием для любых будущих отношений", - отметил Мишель.
The vote in @HouseofCommons is an important step in the #Article50 ratification process @BorisJohnson— Charles Michel (@eucopresident) December 20, 2019
A level playing field remains a must for any future relationship.
Как сообщалось, Палата общин Великобритании в пятницу, 20 декабря, приняла во втором чтении законопроект, который утверждает соглашение о выходе страны из ЕС.
Это означает, что 31 января, спустя более трех лет после референдума, Великобритания покинет ЕС по условиям так называемого "упорядоченного" Brexit.
Утвержденный законопроект предусматривает реализацию соглашения о Brexit, о котором Борис Джонсон договорился с ЕС в октябре. Он также запрещает правительству продолжать переходный период после 2020 года. В этот период Британия уже не будет входить в ЕС, но будет придерживаться многих правил блока.