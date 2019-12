В ЕС приветствовали голосование парламента Британии за соглашение о Brexit

Президент Европейского совета Шарль Мишель приветствовал тот факт, что Палата общин парламента Великобритании одобрила соглашение о Brexit.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter.

"Голосование в Палате общин – важный шаг в процессе ратификации соглашения. Равное игровое поле остается обязательным условием для любых будущих отношений", - отметил Мишель.

The vote in @HouseofCommons is an important step in the #Article50 ratification process @BorisJohnson



A level playing field remains a must for any future relationship.