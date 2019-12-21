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Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий $300 млн помощи Украине

Суббота, 21 декабря 2019, 09:51

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год, в котором предусмотрена военная помощь для Украины в сумме 300 млн долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В целом оборонный бюджет США составляет 738 млрд долларов - это больше предыдущего на 3,1% больше. Так, Пентагон получит 635 млрд долларов.

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На продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие террористам в других странах выделяется 71,5 млрд долларов.

На военную помощь Украине, в том числе предусматривающую поставки ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет, предполагается выделить $300 млн, что на $50 млн больше, чем было заложено в бюджете на 2019 год.

Бюджет предусматривает антироссийские санкции по целому ряду пунктов: в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", а также в рамках включенного в текст "Акта о защите гражданского населения Сирии" (CAESAR Syria Civilian Protection Act). Последний предполагает введение рестрикций за поддержку сирийских правительственных сил в ходе "гражданской войны".

Администрация главы американского государства отметила, что документом предусмотрены наиболее масштабные инвестиции в вооруженные силы США.

"Это по-настоящему исторический день для американских вооруженных сил", - заявил Трамп во время подписания бюджета.

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