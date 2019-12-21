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У США кажуть, що Білий дім змусив демократів зняти вимогу негайно виділити допомогу Україні

Субота, 21 грудня 2019, 10:34

Високопоставлені представники адміністрації Білого дому погрожували президентським вето на законопроєкт про фінансування роботи уряду в 2020 фінансовому році, якщо демократи Палати представників не відмовляться від формулювань з вимогою негайного виділення військової допомоги для України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Washington Post з посиланням на п'ятьох чиновників адміністрації та Конгресу.

За даними видання, демократи планували включити в законопроєкт пункт, який би вимагав від Білого дому виділити $250 млн (насправді військова допомога передбачена у сумі $300 млн - ЄП), призначені для військової допомоги Києву, протягом 45 днів після підписання документа президентом Дональдом Трампом.

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Таким чином вони мали намір виключити можливість того, щоб американський уряд знову мав можливість заморозити ці кошти, як це було в нинішньому році і що в підсумку призвело до розгляду про імпічмент.

Однак, міністр фінансів Стівен Мнучін і директор із законодавчих питань Білого дому Ерік Уіланд ясно дали зрозуміти, що пункт по Україні був одним з небагатьох, які Трамп обговорювати не збирався.

"Ми чітко дали зрозуміти, що ніякі обмеження на повноваження президента щодо розподілу не будуть прийнятні для нього незалежно від теми", - сказав Уіланд в інтерв'ю в п'ятницю.

Зрештою формулювання було виключено із законодавства про витрати на суму 1,4 трильйона доларів, підписаного Трампом в п'ятницю ввечері.

Якби Трамп наклав вето на бюджет, це призвело б до припинення роботи федерального уряду через відсутність узгодженого фінансування.

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