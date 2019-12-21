У США кажуть, що Білий дім змусив демократів зняти вимогу негайно виділити допомогу Україні

Високопоставлені представники адміністрації Білого дому погрожували президентським вето на законопроєкт про фінансування роботи уряду в 2020 фінансовому році, якщо демократи Палати представників не відмовляться від формулювань з вимогою негайного виділення військової допомоги для України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Washington Post з посиланням на п'ятьох чиновників адміністрації та Конгресу.

За даними видання, демократи планували включити в законопроєкт пункт, який би вимагав від Білого дому виділити $250 млн (насправді військова допомога передбачена у сумі $300 млн - ЄП), призначені для військової допомоги Києву, протягом 45 днів після підписання документа президентом Дональдом Трампом.

Таким чином вони мали намір виключити можливість того, щоб американський уряд знову мав можливість заморозити ці кошти, як це було в нинішньому році і що в підсумку призвело до розгляду про імпічмент.

Однак, міністр фінансів Стівен Мнучін і директор із законодавчих питань Білого дому Ерік Уіланд ясно дали зрозуміти, що пункт по Україні був одним з небагатьох, які Трамп обговорювати не збирався.

"Ми чітко дали зрозуміти, що ніякі обмеження на повноваження президента щодо розподілу не будуть прийнятні для нього незалежно від теми", - сказав Уіланд в інтерв'ю в п'ятницю.

Зрештою формулювання було виключено із законодавства про витрати на суму 1,4 трильйона доларів, підписаного Трампом в п'ятницю ввечері.

Якби Трамп наклав вето на бюджет, це призвело б до припинення роботи федерального уряду через відсутність узгодженого фінансування.