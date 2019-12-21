В США говорят, что Белый дом заставил демократов снять требование немедленно выделить помощь Украине

Высокопоставленные представители администрации Белого дома угрожали президентским вето на законопроект о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году, если демократы Палаты представителей не откажутся от формулировок, требующих немедленного выделения военной помощи для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Washington Post со ссылкой на пятерых чиновников администрации и Конгресса.

По данным издания, демократы планировали включить в законопроект пункт, который бы требовал от Белого дома выделить $250 млн, (на само деле военная помощь Украине составляет $300 млн - ЕП) предназначенные для военной помощи Киеву, в течение 45 дней после подписания документа президентом Дональдом Трампом.

Таким образом они намеревались исключить возможность того, чтобы американское правительство вновь имело возможность заморозить эти средства, как это было в нынешнем году и что в итоге привело к разбирательству об импичменте.

Однако, министр финансов Стивен Мнучин и директор по законодательным вопросам Белого дома Эрик Уиланд ясно дали понять, что пункт по Украине было одним из немногих, которые Трамп обсуждать не собирался.

"Мы четко дали понять, что никакие ограничения на полномочия президента по распределению не будут приемлемы для него независимо от темы", - сказал Уиланд в интервью в пятницу.

В конечном итоге формулировка была исключена из законодательства о расходах на 1,4 триллиона долларов, подписанного Трампом в пятницу вечером.

Если бы Трамп наложил вето на бюджет, это привело бы к приостановке работы федерального правительства из-за отсутствия согласованного финансирования.