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Комісія Україна-НАТО відбудеться 15 січня, розглянуть виконання РНП

Неділя, 22 грудня 2019, 10:09

15 січня в Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО на рівні постійних представників держав-членів Альянсу. 

Про це в коментарі "Європейській правді" повідомив віцепрем’єр з європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба. 

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На засіданні сторони розглянуть реалізацію Річної національної програми співробітництва Україна-НАТО за 2019 рік та обговорять маршрут пріоритетних реформ на 2020 рік.

Засідання відбудеться під співголовуванням віцепрем’єра Кулеби.

Оцінку РНП Україна-НАТО 29 держав-членів Альянсу схвалили на останньому засіданні Північноатлантичної Ради НАТО у Брюсселі.

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Нагадаємо, Україна офіційно звернулася до НАТО з проханням приєднатися до Програми розширених можливостей (EOP).

У жовтні також стало відомо, що у відносинах України та НАТО буде запущена нова ініціатива, що має поєднати всі існуючі досі формати співпраці.

Детально про ініціативу читайте у статті "Європейської правди" "Інтеграція без ПДЧ: що стоїть за "перезапуском відносин" України з НАТО".

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Україна-НАТО Кулеба
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