В Хорватії проходять президентські вибори
В Хорватії у неділю, 22 грудня, відбувається перший тур президентських виборів.
Про це повідомляє "Європейська правда".
За президентську посаду змагаються 11 кандидатів. Чинна президентка Колінда Грабар-Кітарович, згідно з опитуваннями, має високі шанси перемогти у першому турі з 29% голосів.
Її головним суперником є кандидат від соціал-демократів, колишній прем'єр-міністр Зоран Міланович. Саме він, прогнозують опитування, має найвищі шанси пройти у другий тур з Грабар-Кітарович.
Трійку лідерів із 23% в опитування замикає Мирослав Скоро, популярний співак, який сприймається кандидатом від правих націоналістичних консерваторів.
Очікується, що другий тур виборів відбудеться 5 січня 2020 року.
Посада президента у Хорватії є значною мірою церемоніальною, проте збереження президентства є важливим для керівної партії "Хорватський демократичний союз" - з 1 січня її уряд повинен приступити до головування в ЄС.