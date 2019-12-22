В Хорватії проходять президентські вибори

В Хорватії у неділю, 22 грудня, відбувається перший тур президентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За президентську посаду змагаються 11 кандидатів. Чинна президентка Колінда Грабар-Кітарович, згідно з опитуваннями, має високі шанси перемогти у першому турі з 29% голосів.

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Її головним суперником є кандидат від соціал-демократів, колишній прем'єр-міністр Зоран Міланович. Саме він, прогнозують опитування, має найвищі шанси пройти у другий тур з Грабар-Кітарович.

Трійку лідерів із 23% в опитування замикає Мирослав Скоро, популярний співак, який сприймається кандидатом від правих націоналістичних консерваторів.

Очікується, що другий тур виборів відбудеться 5 січня 2020 року.

Посада президента у Хорватії є значною мірою церемоніальною, проте збереження президентства є важливим для керівної партії "Хорватський демократичний союз" - з 1 січня її уряд повинен приступити до головування в ЄС.