Генсек НАТО заявив, що готовий зустрітися з Путіним

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про готовність до особистої розмови з президентом Росії Владіміром Путіним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

"У відповідних рамках я б зустрівся з президентом Путіним. Особливо в часи, коли виникають труднощі, важливо сісти разом за стіл", - сказав Столтенберг DPA в Брюсселі.

"Росія - наш найбільший сусід, і так залишиться", - сказав він. Навіть якщо стосунки не покращaться, треба вміти керувати складними відносинами, вважає генсек.

Столтенберг не сказав, як можуть виглядати відповідні рамки для зустрічі з Путіним. Норвежець кілька разів зустрічався з Путіним, будучи прем'єр-міністром. Відколи він став генеральним секретарем НАТО, офіційних зустрічей не було. Були лише переговори з міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим.