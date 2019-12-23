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Генсек НАТО заявив, що готовий зустрітися з Путіним

Понеділок, 23 грудня 2019, 10:17

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про готовність до особистої розмови з президентом Росії Владіміром Путіним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

"У відповідних рамках я б зустрівся з президентом Путіним. Особливо в часи, коли виникають труднощі, важливо сісти разом за стіл", - сказав Столтенберг DPA в Брюсселі.

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"Росія - наш найбільший сусід, і так залишиться", - сказав він. Навіть якщо стосунки не покращaться, треба вміти керувати складними відносинами, вважає генсек.

Столтенберг не сказав, як можуть виглядати відповідні рамки для зустрічі з Путіним. Норвежець кілька разів зустрічався з Путіним, будучи прем'єр-міністром. Відколи він став генеральним секретарем НАТО, офіційних зустрічей не було. Були лише переговори з міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим.

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