Авиация РФ бомбит населенные пункты Идлиба: 9 погибших

Российская авиация продолжает наносить удары по населенным пунктам сирийской провинции Идлиб.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

По информации сил гражданской обороны Идлиба ("Белые каски"), жертвами воздушных ударов в ночь на 23 декабря стали еще девять мирных сирийцев. Ударам подверглись город Маараф аль-Нуман и ряд сел.

#Idlib : The man who took this photo of civilians caught in ongoing airstrikes, engineer Abeer Al Daher, was himself killed today by a #Russian airstrike. RIP 🌿 pic.twitter.com/XKyA5TIxXP