Авиация РФ бомбит населенные пункты Идлиба: 9 погибших

Российская авиация продолжает наносить удары по населенным пунктам сирийской провинции Идлиб.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

По информации сил гражданской обороны Идлиба ("Белые каски"), жертвами воздушных ударов в ночь на 23 декабря стали еще девять мирных сирийцев. Ударам подверглись город Маараф аль-Нуман и ряд сел.

#Idlib : The man who took this photo of civilians caught in ongoing airstrikes, engineer Abeer Al Daher, was himself killed today by a #Russian airstrike. RIP 🌿 pic.twitter.com/XKyA5TIxXP — Christian Turner (@CombatChris1) December 22, 2019

Также ВВС России нанесли удары по транспортным путям, которые использует население для побега к границе с Турцией.

Между тем авиация режима Башара Асада нанесла удары по городу Серакеб и ряду населенных пунктов. Население большинства из этих населенных пунктов в последние недели покинуло свои дома и поэтому жертв среди гражданских лиц не оказалось.

Саракеб и Маарет аль-Нуман - два больших города, удерживаемых повстанцами-джихадистами. Они размещены на шоссе, которое связывает столицу Дамаск с крупнейшим сирийским городом Алеппо. Оба города почти опустели после побега большинства мирных жителей.

Поскольку прекращение огня, введенное в конце августа, фактически было нарушено, правительство пытается получить доступ к стратегическому шоссе Дамаск-Алеппо. Сирийские войска в последние дни наступают на север в направлении Маарет аль-Нумана.