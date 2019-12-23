Нападники спалили авто працівника консульства Туреччини в Греції
Понеділок, 23 грудня 2019, 11:10
Невідомі зловмисники зранку в понеділок підпалили автомобіль працівника консульства Туреччини у північному грецькому місті Салоніки.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Постраждалих внаслідок інциденту немає. Підпали не є рідкістю в країні з історією політичного насильства.
Афіни та Анкара, союзники по НАТО, мають розбіжності з різних питань, починаючи від прав на корисні копалини в Егейському морі і закінчуючи етнічним розколом Кіпру.
Нещодавня угода між Туреччиною та Лівією щодо морських кордонів розлютила Грецію, яка вважає, що цей крок порушує її власні суверенні права.
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