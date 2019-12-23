Нападавшие сожгли машину работника консульства Турции в Греции
Понедельник, 23 декабря 2019, 11:10
Неизвестные злоумышленники утром в понедельник подожгли автомобиль работника консульства Турции в северном греческом городе Салоники.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Пострадавших в результате инцидента нет. Поджоги не редкость в стране с историей политического насилия.
Афины и Анкара, союзники по НАТО, имеют разногласия по различным вопросам, начиная от прав на полезные ископаемые в Эгейском море и заканчивая этническим расколом Кипра.
Недавнее соглашение между Турцией и Ливией о морских границах разозлило Грецию, которая считает, что этот шаг нарушает ее собственные суверенные права.
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