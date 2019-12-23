У США виклали оновлену версію "санкцій з пекла" проти Росії

На сайті Конгресу США виклали оновлену версію законопроєкту DASKA, відомого як "санкції з пекла" проти Росії, яка містить поправки, що встановлюють порядок запровадження та зняття обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РБК.

У початковій версії документу не була прописана процедура введення санкцій. Сенатори спершу пропонували зробити запровадження санкцій безумовним: обмеження на Росію повинні були накладатися автоматично після підписання документа президентом США. Поправки сенаторів Ліндсі Грема та Роберта Менендеса встановлюють теоретичну можливість відмови від запровадження санкцій.

DASKA передбачає санкції проти Росії з двох причин: втручання у внутрішню політику США і агресія проти України. Відповідно до поправок, санкції проти Росії за першим напрямком будуть запроваджені тільки після того, як розвідка і Держдепартамент спільно підтвердять, що Росія втручалася у внутрішню політику Сполучених Штатів.

Їхня доповідь має бути представлена в 90-денний термін після підписання законопроєкту. Зняття санкцій відбудеться в тому разі, якщо розвідка і Держдеп представлять доповідь, в якому доведуть, що такого втручання не було.



Так само після підписання законопроєкту Держдеп і національна розвідка повинні протягом 45 днів представити доповідь, в якій буде вказано, чи бере участь Росія у військових діях проти України та чи підтримує їх. Надалі аналогічні доповіді Держдеп і розвідка повинні будуть представляти в Сенат кожні 90 днів.



Санкції через агресію проти України і втручання накладаються на російські СПГ-проєкти за кордоном, на держборг Росії, банки, які підтримують "втручання в демократичні процеси", суднобудівні компанії тощо.



Грем і Менендес поправками додали ще кілька пунктів в законопроєкт. Зокрема з'явився розділ, в якому сказано, що завданням США щодо НАТО має бути "укладання угоди, за якою члени НАТО не повинні купувати оборонні технології, несумісні з безпекою систем альянсу".

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Несумісність російських технологій і систем Північноатлантичного альянсу була однією з причин критики на адресу Туреччини після придбання російських систем ПВО С-400. Санкцій цей розділ не передбачає.



Ще один новий розділ має назву "Запровадження санкцій з урахуванням вбивств, скоєних Російською Федерацією на території Сполучених Штатів і країн - членів НАТО".

Відповідно до нього, не пізніше 90 днів "після передбачуваного вбивства владою Російської Федерації" директор національної розвідки у співпраці з владою країн НАТО повинен підготувати для Сенату доповідь, чи дійсно цей злочин організувала влада Росії. За наявності "переконливих доказів" того, що до вбивства причетна саме Москва, президент США повинен накласти санкції відповідно до "акту Магнітського".

Ще одна нова стаття законопроєкту зобов'язує національну розвідку спільно з Держдепом і Міністерством оборони підготувати доповідь про близького до Владіміра Путіна російського олігарха Євгенія Пригожина і пов'язані з ним структури. До них, зокрема, сенатори віднесли ПВК Вагнера. Також розвідка, Держдеп і військові повинні перевірити причетність групи Вагнера до вбивства російських журналістів.



Крім того, через поправки сенатори звинуватили Росію в підриві роботи Ради Безпеки ООН. Автори вказали, що Росія, наприклад, за останні роки наклала вето на 12 проєктів резолюцій щодо Сирії. У зв'язку з цим Держдеп також повинен відзвітувати про заходи, які Вашингтон може прийняти, щоб протистояти діям в РБ ООН.

Нагадаємо, комітет Сенату США з міжнародних відносин у середу, 18 грудня, схвалив DASKA.

Законопроєкт повинні схвалити Палата представників та Сенат, перш ніж він потрапить на підпис до президента Дональда Трампа.