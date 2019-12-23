В США опубликовали обновленную версию "санкций из ада" против России

На сайте Конгресса США выложили обновленную версию законопроекта DASKA, известного как "санкции из ада" против России, содержит поправки, устанавливающие порядок введения и снятия ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РБК.

В первоначальной версии документа не была прописана процедура введения санкций. Сенаторы сначала предлагали сделать введение санкций безусловным: ограничение на Россию должны были накладываться автоматически после подписания документа президентом США. Поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса устанавливают теоретическую возможность отказа от введения санкций.

DASKA предусматривает санкции против России по двум причинам: вмешательство во внутреннюю политику США и агрессия против Украины. В соответствии с поправками, санкции против России по первому направлению будут введены только после того, как разведка и Госдепартамент совместно подтвердят, что Россия вмешивалась во внутреннюю политику Соединенных Штатов.

Их доклад должен быть представлен в 90-дневный срок после подписания законопроекта. Снятие санкций произойдет в том случае, если разведка и Госдеп представят доклад, в котором доказано, что такого вмешательства не было.

Так же после подписания законопроекта Госдеп и национальная разведка должны в течение 45 дней представить доклад, в котором будет указано, участвует ли Россия в военных действиях против Украины и поддерживает их. В дальнейшем аналогичные доклады Госдеп и разведка должны будут представлять в Сенат каждые 90 дней.

Санкции за агрессию против Украины и вмешательства накладываются на российские СПГ-проекты за рубежом, на госдолг России, банки, которые поддерживают "вмешательство в демократические процессы", судостроительные компании и тому подобное.

Грэм и Менендес поправками добавили еще несколько пунктов в законопроект. В частности, появился раздел, где сказано, что задачей США по НАТО должно быть "заключение соглашения, по которому НАТО не должны покупать оборонные технологии, несовместимые с системами безопасности альянса".

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Несовместимость российских технологий и систем Североатлантического альянса была одной из причин критики в адрес Турции после приобретения российских систем ПВО С-400. Санкций этот раздел не предусматривает.

Еще один новый раздел называется "Введение санкций с учетом убийств, совершенных Российской Федерацией на территории Соединенных Штатов и стран-членов НАТО".

Согласно ему, не позднее 90 дней "после предполагаемого убийства властью Российской Федерации" директор национальной разведки в сотрудничестве с властями стран НАТО должен подготовить для Сената доклад, действительно это преступление организовала власть России. При наличии "убедительных доказательств" того, что к убийству причастна именно Москва, президент США должен наложить санкции в соответствии с "акта Магнитского".

Еще одна новая статья законопроекту обязывает национальную разведку совместно с Госдепом и Министерством обороны подготовить доклад о близком к Владимиру Путину российского олигарха Евгения Пригожина и связанные с ним структуры. К ним, в частности, сенаторы отнесли ПВК Вагнера. Также разведка, Госдеп и военные должны проверить причастность группы Вагнера к убийству российских журналистов.

Кроме того, из-за поправок сенаторы обвинили Россию в подрыве работы Совета безопасности ООН. Авторы указали, что Россия, например, за последние годы наложила вето на 12 проектов резолюций по Сирии. В связи с этим Госдеп также должен отчитаться о мерах, которые Вашингтон может принять, чтобы противостоять действиям в СБ ООН.

Напомним, комитет Сената США по международным отношениям в среду, 18 декабря, одобрил DASKA.

Законопроект должны одобрить Палата представителей и Сенат, прежде чем он попадет на подпись к президенту Дональда Трампа.