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5 человек приговорили к смертной казни за убийство Хашогги

Понедельник, 23 декабря 2019, 12:45

Прокурор Саудовской Аравии в понедельник заявил, что пять человек приговорили к смертной казни и еще трех - к тюремному заключению на общий срок 24 года за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле в октябре прошлого года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Хашогги был жителем США и критиком наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, фактического правителя королевства.

Хашогги в последний раз видели в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года, где он должен был получить документы перед женитьбой. Как сообщается, его тело расчленили и вынесли из здания, а останки не найдены.

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ЦРУ и некоторые правительства Запада заявили, что считают, что принц Мухаммед приказал убить Хашогги, но саудовские чиновники заявляют, что он не имеет к этому никакого отношения. 11 подозреваемых в Саудовской Аравии предстали перед судом.

Прокурор, зачитывая предыдущий приговор в судебном процессе, также заявил, что Сауд аль-Кахтани, бывший высокопоставленный советник саудовского руководства, находился под следствием, но ему не предъявили обвинений, и его уволили.

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Ближний Восток Убийство Хашогги
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