Посольство Британії привітало українців зі святами з допомогою мови жестів
Понеділок, 23 грудня 2019, 12:50
Посольство Великої Британії привітало українців з Новим роком та Різдвом з використанням мови жестів.
Як повідомляє "Європейська правда", відео-привітання розміщене на сторінці посольства у Facebook.
Посол Мелінда Сіммонс та колектив посольства виголосили привітання українською мовою у супроводі перекладу з використанням української мови жестів.
У диппредставництві пояснили, що за допомогою цього відео посольство прагне привернути увагу до важливості інклюзивного ставлення щодо людей, які послуговуються мовою жестів, та хоче продемонструвати її красу і різноманіття.
"У відеопривітанні британські та українські співробітники посольства українською жестовою мовою бажають українцям щастя та веселих свят!" - йдеться у повідомленні посольства.
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