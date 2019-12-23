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Посольство Британії привітало українців зі святами з допомогою мови жестів

Понеділок, 23 грудня 2019, 12:50

Посольство Великої Британії привітало українців з Новим роком та Різдвом  з використанням мови жестів.

Як повідомляє "Європейська правда", відео-привітання розміщене на сторінці посольства у Facebook.

Посол Мелінда Сіммонс та колектив посольства виголосили привітання українською мовою у супроводі перекладу з використанням української мови жестів.

У диппредставництві пояснили, що за допомогою цього відео посольство прагне привернути увагу до важливості інклюзивного ставлення щодо людей, які послуговуються мовою жестів, та хоче продемонструвати її красу і різноманіття.

"У відеопривітанні британські та українські співробітники посольства українською жестовою мовою бажають українцям щастя та веселих свят!" - йдеться у повідомленні посольства.

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