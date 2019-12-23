Посольство Великобритании поздравило украинцев с праздниками с помощью языка жестов

Посольство Великобритании поздравило украинцев с Новым годом и Рождеством, используя язык жестов.

Как сообщает "Европейская правда", видео с поздравлением размещено на странице посольства в Facebook.

Посол Мелинда Симмонс и коллектив посольства поздравили на украинском языке в сопровождении перевода с использованием украинского языка жестов.

В диппредставительстве пояснили, что с помощью этого видео посольство стремится привлечь внимание к важности инклюзивного отношение к людям, которые пользуются языком жестов, и хочет продемонстрировать его красоту и многообразие.

"В видеопоздравлении британские и украинские сотрудники посольства на украинском жестовом языке желают украинцам счастья и веселых праздников!" - говорится в сообщении посольства.