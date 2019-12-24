Вантажний корабель штормом викинуло на скелі Сардинії, 12 членів екіпажу врятували

Великий вантажний корабель Cdry Blue прибило до скель сильним штормом біля острова Сардинія в Середземному морі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Італійська берегова охорона надіслала вертоліт, щоб перевести екіпаж на безпеку. Всі 12 членів екіпажу були врятовані. Ніхто не постраждав.

До рятувальної операції також були залучені пожежні та медики у портовому місті Кальярі.

Інцидент стався 23 грудня, одразу після операції з порятунку моряків було розпочато моніторинг активності Cdry Blue для перевірки стійкості корабля та будь-яких розливів вуглеводнів.

Очікується, що погодні умови покращаться і тоді за допомогою буксиру корабель довжиною 108 метрів модна буде відігнати від скель, а також перевірити пошкодження корпусу.