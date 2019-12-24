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Грузовой корабль штормом выбросило на скалы Сардинии, 12 членов экипажа спасли

Вторник, 24 декабря 2019, 09:52

Большой грузовой корабль Cdry Blue прибило к скалам сильным штормом у острова Сардиния в Средиземном море.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Итальянская береговая охрана направила вертолет, чтобы перевести экипаж в безопасное место. Все 12 членов экипажа были спасены. Никто не пострадал.

К спасательной операции также были привлечены пожарные и медики в портовом городе Кальяри.

Инцидент произошел 23 декабря, сразу после операции по спасению моряков было начато мониторинговую активность Cdry Blue для проверки устойчивости корабля и любых разливов углеводородов.

Ожидается, что погодные условия улучшатся и тогда с помощью буксира корабль длиной 108 метров модная будет отогнать от скал, а также проверить повреждения корпуса.

Bol'shoy gruzovoy korabl' Cdry Blue pribilo k skalam sil'nym shtormom

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