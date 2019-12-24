Грузовой корабль штормом выбросило на скалы Сардинии, 12 членов экипажа спасли
Большой грузовой корабль Cdry Blue прибило к скалам сильным штормом у острова Сардиния в Средиземном море.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.
Итальянская береговая охрана направила вертолет, чтобы перевести экипаж в безопасное место. Все 12 членов экипажа были спасены. Никто не пострадал.
К спасательной операции также были привлечены пожарные и медики в портовом городе Кальяри.
Инцидент произошел 23 декабря, сразу после операции по спасению моряков было начато мониторинговую активность Cdry Blue для проверки устойчивости корабля и любых разливов углеводородов.
Ожидается, что погодные условия улучшатся и тогда с помощью буксира корабль длиной 108 метров модная будет отогнать от скал, а также проверить повреждения корпуса.
Bol'shoy gruzovoy korabl' Cdry Blue pribilo k skalam sil'nym shtormom