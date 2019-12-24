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Єврокомісія закликала Німеччину прийняти дітей з переповнених таборів для мігрантів в Греції

Вівторок, 24 грудня 2019, 15:27

Європейська комісія закликала Німеччину прийняти дітей з переповнених таборів для мігрантів в Греції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Комісія стурбована складною ситуацією для неповнолітніх без супроводу дорослих в Греції і підтримує тісні контакти з грецькими властями, особливо в тому, що стосується ситуації на сильно переповнених островах", - сказав представник прес-служби.

"Зокрема, що стосується понад 5000 неповнолітніх без супроводу, Комісія неодноразово закликала держави-члени продовжувати переселення з Греції на добровільних засадах за рахунок коштів, наданих Комісією", - додав представник.

Раніше партія "Зелених" Німеччини закликала правлячу коаліцію прийняти дітей з таборів мігрантів і біженців в Греції. Лідер Партії Зелених Роберт Хабек заявив, що діти живуть в нестерпних умовах.

За даними Європейського Союзу, на островах Лесбос, Хіос, Самос, Лерос і Кос зареєстровано майже 2000 дітей без супроводу дорослих. По всій країні їх було 5276 станом на листопад.

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