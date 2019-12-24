Еврокомиссия призвала Германию принять детей из переполненных лагерей для мигрантов в Греции

Европейская комиссия призвала Германию принять детей из переполненных лагерей для мигрантов в Греции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Комиссия обеспокоена сложной ситуацией для несовершеннолетних без сопровождения взрослых в Греции и поддерживает тесные контакты с греческими властями, особенно в том, что касается ситуации на сильно переполненных островах", - сказал представитель пресс-службы.

"В частности, что касается более 5000 несовершеннолетних без сопровождения, Комиссия неоднократно призывала государства-члены продолжать переселение из Греции на добровольной основе за счет средств, предоставленных Комиссией", - добавил представитель.

Ранее партия "Зеленых" Германии призвала правящую коалицию принять детей из лагерей мигрантов и беженцев в Греции. Лидер партии зеленых Роберт Хабек заявил, что дети живут в невыносимых условиях.

По данным Европейского Союза, на островах Лесбос, Хиос, Самос, Лерос и Кос зарегистрировано почти 2000 детей без сопровождения взрослых. По всей стране их было 5276 по состоянию на ноябрь.