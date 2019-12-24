Страйк обійшовся французьким залізничникам у 400 млн євро

За майже три тижні страйку французька державна компанія SNCF не змогла заробити 400 мільйонів євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Страйк коштує компанії SNCF 20 млн євро на день, повідомив її глава Жан-П'єр Фаранда. Однак підбивати економічні підсумки протестного руху, який може посилитися в 2020 році, ще рано, зазначив він.

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"400 мільйонів — це значна сума, яка сильно вплине на економічні підсумки 2019 року. Але підраховувати втрати ще рано ", - зазначив Жан-П'єр Фаранда газеті Le Monde.

Попри заклик президента Еммануеля Макрона оголосити "різдвяне перемир'я", серія протестів проти пенсійної реформи триває в усій Франції. Профспілки відмовилися припинити безстроковий страйк залізничників і співробітників паризької транспортної компанії RATP. Через це громадський транспорт у Парижі ходить з серйозними перебоями, а на вихідні майже повністю припиняє роботу.

Страйк також призвів до великих втрат для власників магазинів і ресторанів. За даними Асоціації малого і середнього бізнесу, через безперервні протести вони втрачають до 200 мільйонів євро на день. Професор університету Париж-Дофін Фредерік Донан оцінює вплив страйку в пів мільярда євро щодня.

У паризьких оперних театрах, співробітники яких також протестують проти скасування їх спеціального пенсійного режиму, за три тижні скасували кілька десятків виступів. Економічні втрати в державній установі оцінили у вісім мільйонів євро.