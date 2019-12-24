Забастовка обошлась французским железнодорожникам в 400 млн евро

За почти три недели забастовки французская государственная компания SNCF не смогла заработать 400 млн евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Забастовка стоит компании SNCF 20 млн евро в день, сообщил ее глава Жан-Пьер Фаранда. Однако подводить экономические итоги протестного движения, которое может усилиться в 2020 году, еще рано, отметил он.

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"400 млн - это значительная сумма, которая сильно повлияет на экономические итоги 2019 года. Но подсчитывать потери еще рано", - отметил Жан-Пьер Фаранда газете Le Monde.

Несмотря на призыв президента Эммануэля Макрона объявить "рождественское перемирие", серия протестов против пенсионной реформы продолжается во всей Франции. Профсоюзы отказались прекратить бессрочную забастовку железнодорожников и сотрудников парижской транспортной компании RATP. Поэтому общественный транспорт в Париже ходит с серьезными перебоями, а на выходные почти полностью прекращает работу.

Забастовка также привела к большим потерям для владельцев магазинов и ресторанов. По данным Ассоциации малого и среднего бизнеса, из-за непрекращающихся протестов они теряют до млн евро в день. Профессор университета Париж-Дофин Фредерик Донан оценивает влияние забастовки в пол миллиарда евро ежедневно.

В парижских оперных театрах, сотрудники которых также протестуют против отмены их специального пенсионного режима, за три недели отменили несколько десятков выступлений. Экономические потери в государственном учреждении оценили в восемь миллионов евро.