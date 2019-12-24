МЗС Польщі і Румунії засудили відкриття залізничного сполучення між РФ і Кримом

Міністерства закордонних справ Польщі і Румунії засудили відкриття Росією залізничного сполучення до окупованого Криму через Керченську протоку.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні заяви розміщені у Twitter міністерств двох країн.

У Twitter МЗС Польщі поширило заяву Євросоюзу, у якій йдеться, що залізничне сполучення материкової Росії з окупованим Кримом є ще одним порушенням українського суверенітету Росією та продовженням примусової інтеграції незаконно анексованого Криму.

"Роблячи це, Москва знову підтверджує адекватність рішучої позиції ЄС, в тому числі щодо запроваджених санкцій. Польща не визнає незаконної анексії Криму", - йдеться у повідомленні польського міністерства.

By doing so Moscow again confirms adequacy of the firm EU reaction, including imposed sanctions. Poland does not recognise the illegal annexation of Crimea. https://t.co/4dgrLg9bCy — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) December 24, 2019

Своєю чергою МЗС Румунії заявило, що будівництво залізничного маршруту між материковою частиною Росії і Кримом через Керченський міст підтверджує триваюче порушення Росією міжнародного права.

"Румунія знову заявляє про свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.

Construction of railway route b/ mainland #Russia & #Crimea on #KerchBridge confirms the continued breach by Russia of international law. Romania reiterates its support 4 #Ukraine’s 🇺🇦 sovereignty & territorial integrity. #CrimeaIsUkraine @MFA_Ukraine — MFA Romania (@MAERomania) December 24, 2019

23 грудня президент Росії Владімір Путін залізницею відправився на рейковому автобусі з Керчі в Тамань, запустивши таким чином залізничне сполучення з окупованим півостровом.

В Євросоюзі нагадали, що Керченський міст обмежує прохід суден через Керченську протоку в українські порти Азовського моря.