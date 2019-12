МЗС Польщі і Румунії засудили відкриття залізничного сполучення між РФ і Кримом

Міністерства закордонних справ Польщі і Румунії засудили відкриття Росією залізничного сполучення до окупованого Криму через Керченську протоку.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні заяви розміщені у Twitter міністерств двох країн.

У Twitter МЗС Польщі поширило заяву Євросоюзу, у якій йдеться, що залізничне сполучення материкової Росії з окупованим Кримом є ще одним порушенням українського суверенітету Росією та продовженням примусової інтеграції незаконно анексованого Криму.

"Роблячи це, Москва знову підтверджує адекватність рішучої позиції ЄС, в тому числі щодо запроваджених санкцій. Польща не визнає незаконної анексії Криму", - йдеться у повідомленні польського міністерства.

By doing so Moscow again confirms adequacy of the firm EU reaction, including imposed sanctions. Poland does not recognise the illegal annexation of Crimea. https://t.co/4dgrLg9bCy