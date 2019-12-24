МИД Польши и Румынии осудили открытие железнодорожного сообщения между РФ и Крымом

Министерства иностранных дел Польши и Румынии осудили открытие Россией железнодорожного сообщения в оккупированный Крым через Керченский пролив.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие заявления размещены в Twitter министерств двух стран.

В Twitter МИД Польши распространил заявление Евросоюза, в котором говорится, что железнодорожное сообщение материковой России с оккупированным Крымом является еще одним нарушением украинского суверенитета Россией и продолжением принудительной интеграции незаконно аннексированного Крыма.

"Делая это, Москва вновь подтверждает адекватность решительной позиции ЕС, в том числе относительно введенных санкций. Польша не признает незаконную аннексию Крыма", - говорится в сообщении польского министерства.

By doing so Moscow again confirms adequacy of the firm EU reaction, including imposed sanctions. Poland does not recognise the illegal annexation of Crimea. https://t.co/4dgrLg9bCy — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) December 24, 2019

В свою очередь МИД Румынии заявил, что строительство железнодорожного маршрута между материковой частью России и Крымом через Керченский мост подтверждает продолжающееся нарушение Россией международного права.

"Румыния вновь заявляет о своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Construction of railway route b/ mainland #Russia & #Crimea on #KerchBridge confirms the continued breach by Russia of international law. Romania reiterates its support 4 #Ukraine’s 🇺🇦 sovereignty & territorial integrity. #CrimeaIsUkraine @MFA_Ukraine — MFA Romania (@MAERomania) December 24, 2019

23 декабря президент России Владимир Путин железной дорогой отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, запустив таким образом железнодорожное сообщение с оккупированным полуостровом.

В Евросоюзе напомнили, что Керченский мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты Азовского моря.