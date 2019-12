МИД Польши и Румынии осудили открытие железнодорожного сообщения между РФ и Крымом

Министерства иностранных дел Польши и Румынии осудили открытие Россией железнодорожного сообщения в оккупированный Крым через Керченский пролив.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие заявления размещены в Twitter министерств двух стран.

В Twitter МИД Польши распространил заявление Евросоюза, в котором говорится, что железнодорожное сообщение материковой России с оккупированным Крымом является еще одним нарушением украинского суверенитета Россией и продолжением принудительной интеграции незаконно аннексированного Крыма.

"Делая это, Москва вновь подтверждает адекватность решительной позиции ЕС, в том числе относительно введенных санкций. Польша не признает незаконную аннексию Крыма", - говорится в сообщении польского министерства.

