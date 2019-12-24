Зеленский назначил послов в Хорватии и Армении

Президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в Хорватии и Армении.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на соответствующие указы президента, обнародованные на сайте главы государства во вторник, 24 декабря.

Зеленский назначил послом в Хорватии Василия Кирилича, который до этого занимал должность заместителя директора департамента - начальника управления консульского обеспечения МИД.

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Украина не имела посла в Хорватии с января 2017 года, когда предыдущий президент Петр Порошенко уволил Александра Левченко, который занимал этот пост с 2010 года.

Также Зеленский назначил Ивана Кулебу послом в Армении, где должность посла была вакантной с июля этого года, когда Зеленский уволил предназначенного Порошенко одиозного генерал-лейтенанта Петра Литвина.

До сих Кулеба занимал должность посла Украины в Казахстане. Отдельным указом Зеленский уволил Кулебу с этого поста.

Иван Кулеба ранее был послом Украины в Египте и Чехии, а также занимал должность заместителя главы МИД.

Напомним, Зеленский также назначил Бориса Тарасюка постоянным представителем Украины при Совете Европы. Он сменил на посту действующего вицепремьер-министра Дмитрия Кулебу, который был отозван для консультаций после возвращения российской делегации в ПАСЕ в июне.

Отметим, Иван Кулеба является отцом вице-премьера Дмитрия Кулебы.