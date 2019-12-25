NYT: США планують глобальну передислокацію військ, щоб протистояти РФ

Пентагон розмірковує над скороченням військового контингенту США у Західній Африці - це має стати першим кроком глобальної передислокації військ у протистоянні Вашингтона Росії та Китаю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації газети The New York Times, яка посилається на ознайомлені з процесами джерела.

"Міністр оборони Марк Еспер зважує пропозиції про значне скорочення - або навіть повне виведення - американських військ із Західної Африки в якості першого етапу перегляду глобального розгортання військ… Ці думки є наслідком прагнення скоротити кількість місій, які ведуть боротьбу з віддаленими терористичними групами, і замість цього зосередитися на протистоянні так званим великим державам, таким як Росія і Китай", - йдеться у публікації.

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Американці думають залишити свою велику базу в Нігері, а також відкликати підтримку французьких військ, які борються з ісламістами в Нігері, Малі та Буркіна-Фасо.

Попереднє рішення про виведення військ з Африки очікується в січні. Очевидно, воно викличе критику з боку законодавців, союзників і військових чиновників.

Міністр оборони також розглядає значне скорочення присутності на Близькому Сході. Еспер хоче вивести половину з 5-тисячного контингенту в Іраці і третину з 13-тисячного контингенту в Афганістані.

CША почали брати участь у численних антитерористичних операціях по всьому світу після терактів 11 вересня 2001 року. Близько 200 тисяч американських військовослужбовців в цей час розміщені за кордоном.

Одним із важливих моментів передвиборчої кампанії Дональда Трампа 2016 року було "закінчення безкінечних воєн США". Однак виглядає, що Пентагон не розглядає можливість зменшення кількості, а розмірковує над їх передислокацією, пише газета.



