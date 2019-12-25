Німець знайшов у старому годиннику 50 тисяч марок і отримав тисячі євро

У Німеччині чоловік виявив велику пачку банкнот в старому годиннику, який він купив на блошиному ринку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Єдина проблема полягала в тому, що банкноти не приймав жоден магазин чи ресторан, оскільки це були німецькі марки - валюта Німеччини до 2001 року.

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Чоловік, житель Нижньої Саксонії, виявив 50 тисяч марок у дерев'яних панелях годинника. Він відніс гроші у місцеве державне бюро знахідок. Після необхідного періоду очікування в шість місяців, протягом якого ніхто не вимагав гроші, чоловікові дозволили повернути їх назад.

Хоча німецькі марки не використовувалася протягом 18 років, їх все ще можливо обміняти на євро в центральному банку Німеччини. Саме це чоловік і зробив, хоча йому також довелося сплатити адміністративний збір у розмірі 576 євро.

Офіційний обмінний курс між євро і німецькими марками залишається незмінним з 2001 року: один євро коштує 1,95583 марки. В результаті вартість знахідки склала близько 25 500 євро.

Німецька культура заощаджень означає, що люди часто зберігають та зберігали у минулому гроші у своїх будинках, часом протягом багатьох років. Центральний банк підрахував у 2018 році, що "на руках" у німців може залишатися понад 12,6 мільярдів німецьких марок (близько 6,3 мільярда євро).