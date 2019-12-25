Немец нашел в старом часах 50 тысяч марок и получил тысячи евро

В Германии мужчина обнаружил большую пачку банкнот в старых часах, которые он купил на блошином рынке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Единственная проблема заключалась в том, что банкноты не принимал ни один магазин или ресторан, поскольку это были немецкие марки - валюта Германии до 2001 года.

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Мужчина, житель Нижней Саксонии, обнаружил 50 тысяч марок в деревянных панелях часов. Он отнес деньги в местное государственное бюро находок. После необходимго периода ожидания в шесть месяцев, в течение которого никто не требовал деньги, мужчине позволили вернуть их обратно.

Хотя немецкие марки не использовалась в течение 18 лет, их все еще можно обменять на евро в центральном банке Германии. Именно это мужчина и сделал, хотя ему также пришлось уплатить административный сбор в размере 576 евро.

Официальный обменный курс между евро и немецкими марками остается неизменным с 2001 года: один евро стоит 1,95583 марки. В результате стоимость находки составила около 25 500 евро.

Немецкая культура сбережений означает, что люди часто хранят и хранили в прошлом деньги в своих домах, порой в течение многих лет. Центральный банк подсчитал в 2018 году, что "на руках" у немцев может оставаться более 12,6 млрд немецких марок (около 6,3 миллиарда евро).