Кіберкомандування США розробляє стратегію інформаційної війни проти РФ - WP

США розробляють стратегію інформаційної війни, яка може бути розгорнута проти високопоставлених російських чиновників і олігархів, якщо Москва спробує втрутитися у вибори в 2020 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання The Washington Post, посилаючись на нинішніх та колишніх чиновників, які говорили на умовах анонімності.

Один з варіантів, що розглядається кіберкомандуванням США, буде націлений на вище керівництво і російську еліту, ймовірно, деяких олігархів. За даними джерел, США готові будуть розкрити їхні конфіденційні особисті дані, якщо втручання не припиниться.

З великою імовірністю проти президента Владіміра Путіна ця тактика не застосовуватиметься, оскільки це буде вважатися занадто провокаційним, кажуть джерела видання.

Інша можлива стратегія пов'язана з дезінформацією, спрямованою на використання суперництва всередині російського уряду і владних еліт. У 2016 році помічники у Раді національної безпеки в адміністрації Обами розробили кіберкроки проти Росії, аналогічні тим, які зараз розглядаються кіберкомандуванням, але "ніхто не відчував до цього апетиту", сказав колишній високопоставлений чиновник.

Будь-яка операція буде розглядатися іншими установами, включаючи Державний департамент і ЦРУ, і потребуватиме схвалення міністра оборони. За словами офіційних осіб, це пов'язано з іншими потенційними зусиллями США запобігти втручанню, такими як санкції.

Серед речей, які обговорюють американські кіберчиновники, - операції, які викривають зловмисну поведінку супротивників. Сполучені Штати вже експериментували з такими розкриттями. У 2014 році вони опублікували супутникові знімки та іншу важливу інформацію, що показали, як Москва навчала і оснащувала проросійських бойовиків в Україні, відповідальних за збиття малайзійського Боїнга MH17, підкреслює видання.

Кібероперацій, як правило, недостатньо для зміни поведінки противника, усвідомлюють американські чиновники, але в цілому вони можуть бути більш ефективними при використанні спільно з іншими інструментами, пише газета.