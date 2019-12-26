Росія не бачить змісту говорити про повернення в G7

Заступник глави МЗС Росії Сергєй Рябков заявив, що немає змісту говорити про ймовірну участь РФ у черговій зустрічі лідерів G7, оскільки "в Росії інші пріоритети".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у інтерв’ю агентству "Интерфакс"

"Неодноразово говорилося президентом, міністром закордонних справ, що за останні роки "сімка" втратила колишню значущість своєї діяльності як інструмент глобального управління", - сказав заступник російського міністра.

Він зазначив, що усі найважливіші питання міжнародного порядку денного нині вирішуються в інших форматах, зокрема в G20.

Рябков повідомив, що наразі російську сторону на зустріч G7, яку проводитимуть США, не запрошували. Втім, за його словами, розмова про це беззмістовна.

"Ніяких запрошень ми не отримували, і взагалі про це говорити, на мій погляд, не має сенсу. Це безпредметний така розмова, тому що, як я вже сказав, у нас зовсім інші пріоритети, "сімка" - не в їх числі", - сказав заступник глави МЗС Росії.

Нагадаємо, під час проведення саміту G7 у Франції цього року Трамп заявив, що запросить президента РФ Владіміра Путіна як гостя на саміт Групи семи в США. За його словами, було б доцільно повернути Москву до клубу, адже присутність РФ необхідна для обговорення питань Ірану, КНДР і Сирії. За даними ЗМІ, Трампа підтримав тільки прем'єр-міністр Італії.

Росія заявила, що не вважає можливим повернення до G7/G8 на запрошення "лише однієї країни", оскільки всі рішення Група ухвалює на підставі консенсусу.

Росію в 2014 році виключили з G8 після того, яка вона анексувала український Крим.