Россия не видит смысла говорить о возвращении в G7

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что нет смысла говорить о вероятном участии РФ в очередной встрече лидеров G7, поскольку "у России другие приоритеты".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью агентству "Интерфакс".

"Неоднократно говорилось президентом, министром иностранных дел, что за последние годы "семерка" потеряла былую значимость своей деятельности как инструмент глобального управления", - сказал заместитель российского министра.

Он отметил, что все важнейшие вопросы международной повестки дня сейчас решаются в других форматах, в частности в G20.

Рябков сообщил, что пока российскую сторону на встречу G7, которую будут проводить США, не приглашали. Впрочем, по его словам, разговор об этом – бессодержателен.

"Никаких приглашений мы не получали, и вообще об этом говорить, на мой взгляд, не имеет смысла. Это беспредметный такой разговор, потому что, как я уже сказал, у нас совсем другие приоритеты, "семерка" - не в их числе", - сказал заместитель главы МИД России.

Напомним, во время проведения саммита G7 во Франции в этом году Трамп заявил, что пригласит президента РФ Владимира Путина как гостя на саммит "группы семи" в США. По его словам, было бы целесообразно вернуть Москву в клуб, ведь присутствие РФ необходимо для обсуждения вопросов Ирана, КНДР и Сирии. По данным СМИ, Трампа поддержал только премьер-министр Италии.

РФ заявила, что не считает возможным возвращение в G7/G8 по приглашению "только одной страны", поскольку все решения Группа принимает на основе консенсуса.

Россию в 2014 году исключили из G8 после того, как она аннексировала украинский Крым.