У Німеччині на Різдво чоловіку повернули втрачений рюкзак із 16 тисячами євро

У Німеччині в перед Різдвом трапилась щаслива історія — чоловік знайшов на вулиці загублений рюкзак із 16 тисячами євро, відніс його у поліцію, а та зуміла негайно віднайти власника.

Про інцидент, який стався у західному місті Крефельд, повідомила місцева поліція.

51-річний місцевий житель у Святвечір перед північчю побачив рюкзак, що лежав на вулиці, та підняв його. Намагаючись знайти підказки про власника в рюкзаку, він виявив, що всередині було кілька різдвяних подарунків і готівки на суму 16 тисяч євро.

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Чоловік негайно звернувся в поліцію, яка швидко знайшла 63-річного власника і повернула йому рюкзак та його дорогоцінний вміст.

Чоловік, який знайшов сумку, відмовився від гонорару за знахідку, тому що це Різдво, повідомила поліція Крефельда в Facebook.

У Німеччині кожен, хто повертає знайдений об'єкт, має право на винагороду, яку вираховують з оглядну на вартість знахідки. Якби чоловік не відмовився, він міг би отримати 490 євро.

Нагадаємо, два роки тому в Берліні чоловік забув під деревом кілограм золота – і йому його повернули.