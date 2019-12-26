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В Германии на Рождество мужчине вернули потерянный рюкзак с 16 тысячами евро

Четверг, 26 декабря 2019, 15:10

В Германии перед Рождеством произошла счастливая история – мужчина нашел на улице утерянный рюкзак с 16 тысячами евро, отнес его в полицию, а та сумела немедленно найти владельца.

Об инциденте, который произошел в западном городе Крефельд, сообщила местная полиция.

51-летний местный житель в Сочельник до полуночи увидел рюкзак, который лежал на улице, и поднял его. Пытаясь найти подсказки о владельце в рюкзаке, он обнаружил, что внутри было несколько рождественских подарков и 16 тысяч евро наличными.

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Мужчина немедленно обратился в полицию, которая быстро нашла 63-летнего владельца и вернула ему рюкзак и его ценное содержимое.

Мужчина, нашедший сумку, отказался от гонорара за находку, потому что это Рождество, сообщила полиция Крефельда в Facebook.

В Германии каждый, кто возвращает найденный объект, имеет право на вознаграждение, которое вычисляют с учетом стоимости находки. Если бы человек не отказался, он мог бы получить 490 евро.

Напомним, два года назад в Берлине мужчина забыл под деревом килограмм золота - и ему его вернули.

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ЕвроЖизнь Германия
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