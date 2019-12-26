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Суд визнав незаконним блокування Вікіпедії в Туреччині

Четвер, 26 грудня 2019, 15:47

Конституційний суд Туреччини у четвер виніс рішення на користь Вікіпедії, заявивши, що дворічна заборона Інтернет-енциклопедії, яку впровадив турецький уряд, є порушенням свободи вираження поглядів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

У квітні 2017 року Туреччина заблокувала Вікіпедію, звинувачуючи її у веденні наклепницької кампанії проти країни.

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Це сталось після того, як сайт відмовився видаляти вміст, який нібито зображав Туреччину як державу, що підтримує терористичну "Ісламську державу" та інші терористичні організації.

Доступ до Вікіпедії та всіх її мовних видань був заблокований законом, який дозволяє уряду забороняти сайти, які, на його думку, становлять загрозу національній безпеці.

Вікіпедія відмовилася видаляти вміст, посилаючись на протидію цензурі. Вона подала клопотання у Конституційний суд у травні 2017 року після того, як перемовини з турецькими посадовими особами та оскарження апеляцій в судах нижчої інстанції зазнали невдачі.

Конституційний суд постановив, що заборона є порушенням свободи вираження поглядів. Судді проголосували 10 голосами проти 6 на користь Вікіпедії, проінформувало державне турецьке агентство Anadolu.

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