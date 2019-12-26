Суд признал незаконной блокировку Википедии в Турции

Конституционный суд Турции в четверг вынес решение в пользу Википедии, заявив, что двухлетний запрет интернет-энциклопедии, которую ввело турецкое правительство, является нарушением свободы слова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

В апреле 2017 года Турция заблокировала Википедию, обвиняя ее в ведении клеветнической кампании против страны.

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Это произошло после того, как сайт отказался удалять содержимое, которое якобы изображало Турцию как государство, поддерживающее террористическое "Исламское государство" и другие террористические организации.

Доступ к Википедии и всем ее языковым версиям был заблокирован законом, который позволяет правительству запрещать сайты, которые, по его мнению, представляют угрозу национальной безопасности.

Википедия отказалась удалять содержимое, ссылаясь на противодействие цензуре. Она подала ходатайство в Конституционный суд в мае 2017 года, после того как переговоры с турецкими должностными лицами и обжалования апелляций в судах низшей инстанции потерпели неудачу.

Конституционный суд постановил, что запрет является нарушением свободы слова. Судьи проголосовали 10 голосами против 6 в пользу Википедии, проинформировало государственное турецкое агентство Anadolu.