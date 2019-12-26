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На курортах Австрии и Швейцарии сошли несколько лавин, есть пострадавшие

Четверг, 26 декабря 2019, 16:54

Три лавины сошли в четверг на австрийском горнолыжном курорте Анкогель и еще одна – на швейцарском курорте Андерматт, в результате чего травмы получили по меньшей мере два человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на местные СМИ.

По словам представителя швейцарской полиции, после того как на горнолыжную трассу в Андерматте сошла большая лавина, двух человек с легкими травмами вытащили из-под снега и доставили в больницу, сообщает Swiss Info.

Отмечается, что под снегом могут быть еще люди, группа спасателей продолжает поисковую операцию.

В Австрии одна из лавин сошла за пределами выделенного лыжного склона и под снегом оказались двое лыжников, которые, впрочем, смогли сами освободиться, сообщает агентство APA.

Представитель местной полиции сообщил, что более 60 спасателей, вертолетов и собак ищут людей, которые могли оказаться под большой лавиной, обрушившейся прямо на склон.

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Австрія Швейцария стихийные бедствия
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